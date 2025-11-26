تذبذب أسعار الذهب بالتزامن مع الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الأربعاء ، في الأسواق المحلية بأسواق بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 835 ألف دينار، وسعر الشراء 831 ألفاً، فيما سجلت أمس الاثنين 830 ألف دينار .

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 805 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 801 ألف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 835 الفا، و 845 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 805 آلاف و 815 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 880 ألف دينار، وعيار 21 بيع 840 الفاً، وعيار 18 بيع 720 ألف دينار.