تذبذب أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس السبت

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فان الدولار فقد سجل انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 141200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141100 دينار مقابل 100 دولار.