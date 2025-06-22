تذبذب أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، فينا انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 144000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 143000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 143750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143600 دينار مقابل 100 دولار.