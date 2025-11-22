تذبذب أسعار الدولار مع إغلاق بداية الأسبوع في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مساء اليوم السبت، مع اغلاق البورصة في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141300 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح اليوم .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140250 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 140900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140700 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.