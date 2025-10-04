تذبذب أسعار الدولار مع إغلاق بداية الأسبوع في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد بشكل طفيف، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، مع اغلاق البورصة في بداية الاسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرت ايضا حيث بلغ سعر البيع 141300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141200 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.