تذبذب أسعار الدولار مع الإغلاق في بغداد واربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار في أسواق بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، مع اغلاق البورصة في نهاية الاسبوع بالعراق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 147300 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا إذ بلغ سعر البيع 147100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.