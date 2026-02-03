تذبذب أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الثلاثاء ، في أسواق العاصمة بغداد فيما انخفضت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 149000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، وهي نفس التي سجلتها أمس الاثنين.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 148500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 148650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148450 ديناراً مقابل 100 دولار.