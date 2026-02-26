تذبذب أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد فيما انخفضت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 153800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 153750 ديناراً مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 154250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 153300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153250 ديناراً مقابل 100 دولار.