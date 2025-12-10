تذبذب أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد فيما انخفضت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 143000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الثلاثاء 142950 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 142500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار ، إذ بلغ سعر البيع 141800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141650 ديناراً مقابل 100 دولار.