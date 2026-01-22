تذبذب أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع نهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / اربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اربيل، عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 147950 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 147950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147850 ديناراً مقابل 100 دولار.