تذبذب أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع بداية التداولات

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد فيما انخفضت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 154600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح أمس الاثنين.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 154550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154450 ديناراً مقابل 100.