تذبذب أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع انطلاق تداولات بداية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، استقراراً في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في أربيل مع بدء التداولات الصباحية لبداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتُسجلا 156,850 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 157,250 دينارًا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 156,250 دينارًا.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 156,900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156,800 دينار.