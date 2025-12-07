تذبذب أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار الدولار في أسواق في بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الاحد ، مع اغلاق البورصة.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 142700 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم. .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 143750 دينارا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141750 دينارا مقابل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 141750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.