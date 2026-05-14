تذبذب أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع التداولات الصباحية

شفق نيوز- بغداد / أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقراراً في أسواق بغداد، فيما انخفضت في أربيل مع انطلاق التداولات الصباحية، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153,800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، وهي ذات الأسعار التي سجلتها أمس الأربعاء.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 154,250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153,250 ديناراً.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 153,550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,450 ديناراً.