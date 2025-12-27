تذبذب أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع افتتاح بداية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم السبت ، في أسواق العاصمة بغداد، فيما ارتفعت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 143400 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 144000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 143000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار ، إذ بلغ سعر البيع 142450 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142350 دينارًا مقابل 100 دولار.