تذبذب أسعار الدولار في بغداد وأربيل تزامناً مع عطلة العيد

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، استقراراً في أسواق العاصمة بغداد، فيما سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع انطلاق التداولات الصباحية وقرب حلول عطلة عيد الأضحى.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتُسجلا 153,300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سُجلت مساء أمس الاثنين.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت هي الأخرى؛ حيث بلغ سعر البيع 153,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 152,750 ديناراً.

أما في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعاً؛ حيث بلغ سعر البيع في محال الصيرفة 152,950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152,850 ديناراً.