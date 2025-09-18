تذبذب أسعار الدولار في بغداد وأربيل بتعاملات نهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 142700 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الأربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 143750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141750 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 142700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142600 دينار مقابل 100 دولار.