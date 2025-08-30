تذبذب أسعار الدولار في بغداد وأربيل ببداية الاسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت ، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 142200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 143250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141250 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 141800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141700 دينار مقابل 100 دولار.