تذبذب أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح و الحارثية لتُسجل 141700 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجل اسعار يوم امس الثلاثاء 141600 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 142750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140750 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار قد سجل انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 141500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141400 دينار مقابل 100 دولار.