تذبذب أسعار الدولار في بغداد واستقرارها بأربيل مع بدء التداولات

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً في أسواق العاصمة بغداد، في حين استقرت أسعار الصرف في أربيل بالتزامن مع انطلاق التداولات الصباحية لأسواق البلاد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار سجلت صعوداً نسبياً في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، لتبلغ 154,200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء التي اغلقت عند 154,100 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت ارتفاعاً موازياً؛ حيث بلغ سعر البيع 154,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بينما استقر سعر الشراء عند 153,750 ديناراً.

أما في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، فقد حافظت أسواق الصيرفة على استقرارها؛ إذ بلغ سعر البيع 154,150 ديناراً لكل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 154,000 دينار.