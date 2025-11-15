تذبذب أسعار الدولار في بغداد واربيل مع إغلاق بداية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد بشكل طفيف، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، مع اغلاق البورصة في بداية الاسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141350 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 141400 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 141950 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140850 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.