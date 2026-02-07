تذبذب أسعار الدولار في بغداد واربيل مع افتتاح البورصة ببداية الاسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد، فيما انخفضت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 149850 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم الخميس الماضي .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 150250 دينارًا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 149250 دينارًا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 149550 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149350 دينارًا مقابل 100 دولار.