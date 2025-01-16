تذبذب أسعار الدولار في اربيل وبغداد مع الإغلاق بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار في أسواق بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،يوم الخميس، مع إغلاق البورصة في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 151000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 150600 دينار لكل 100 دولار ،وسعر الشراء 150500 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.