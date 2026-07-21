تذبذب الدولار عالمياً وسط توترات الخليج وترقب قرارات الفائدة

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تذبذب الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في أسبوع، اليوم الثلاثاء، مع استمرار حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط، إذ غذّت التوترات المتصاعدة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة، بينما حدّت الآمال بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار من مكاسب العملة الأمريكية.

واستقر مؤشر الدولار عند 100.93 نقطة بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 15 يوليو، فيما سجل الدولار 162.49 ينًا مقابل الين الياباني، واستقر اليورو عند 1.1417 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3441 دولار.

وجاءت تحركات الأسواق بالتزامن مع تقلب أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، وسط تصاعد التوترات في الخليج، ما أعاد المخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة العالمية.

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع تنامي المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية، حيث بلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات 4.5938%، فيما بقي العائد على السندات لأجل 30 عاماً فوق 5%.

وفي أسواق الفائدة، تراجعت توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل إلى 17%، بينما ارتفعت احتمالات الرفع في اجتماع سبتمبر إلى 63%، وفق أداة CME FedWatch.

كما أظهرت بيانات منطقة اليورو تباطؤاً في توقعات الشركات لارتفاع الأسعار، بينما يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، مع استمرار مراقبة تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم.