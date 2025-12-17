تذبذب الخام العراقي مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً

شفق نيوز- البصرة

تذبذبت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الأربعاء، مع ارتفاع اسعار النفط عالمياً.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار 43 سنتاً، أي بنسبة 0.75%، لتصل إلى 56.92 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار 47 سنتاً، أي بنسبة 0.80%، لتصل إلى 59.47 دولاراً للبرميل.

ويأتي هذا التذبذب في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط عالمياً بعد أن فرضت الولايات المتحدة حصاراً على ناقلات النفط التابعة لفنزويلا، مما أثار المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

وبلغ سعر خام برنت 59.70 دولاراً، فيما سجل خام تكساس الاميركي 56.04 دولاراً للبرميل.