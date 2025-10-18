تذبذب اسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم السبت، (18 تشرين الأول 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 836 الف دينار، وسعر الشراء 832 الفاً، فيما سجلت يوم الخميس الماضي بيع 841 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 806 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 802 الف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 835 الف دينار و 845 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 805 آلاف و 815 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا حيث بلغ عيار 22 بيع 916 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 875 ألفاً، وعيار 18 بيع 750 الف دينار.