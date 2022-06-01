تدفق 15 بالمئة من النفط العراقي إلى أوروبا وآسيا تحصل على "حصة الأسد"

شفق نيوز/ كشفت إحدى الشركات العالمية Kpler المعنية برصد تدفقات النفط من المنتجين الى المستهلكين، ان 15 بالمئة من صادرات العراق النفطية نقلت إلى أوروبا في العام 2021.

وقالت الشركة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "دول أوروبا تلقت 15 بالمئة من صادرات العراق من النفط الخام في العام 2021، وبما يعادل 439 ألف برميل في اليوم"، مبينة ان "هذه الصادرات تقلصت قليلا في ايار من العام الحالي إلى 390 الف برميل في اليوم" .

وأظهرت بيانات "كبلر" أن "آسيا حصلت على نصيب الأسد من صادرات الخام العراقي في 2021 أو 76 بالمئة من الإجمالي او ما يعادل أكثر مليوني و200 الف برميل".

وقال مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو" علاء الياسري خلال استضافته من قبل لجنة النفط والغاز البرلمانية أمس الثلاثاء إن "شركة تسويق النفط الحكومية العراقية تواصلت مع تجار فرنسيين بشأن إمكانية إمداد أوروبا بالخام، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ حظر على الواردات البحرية الروسية".

واضاف ان "العراق ملتزم بقرارات أوبك"، مؤكدا اهتمام شركته بالشركات الحكومية الهندية النفطية والصينية لأنها تتعامل بعقد طويل الأمد ولا يمكن للشركة ان تخسر عملائها"، مشيرا الى أن "الجهات المستهدفة للنفط الخام العراقي هي مصافي النفط، لمعالجة خامه، الأمر الذي سيتيح لثاني أكبر منتج في أوبك فرصة للاستفادة من بحث أوروبا عن إمدادات بديلة من روسيا".

ومن المتوقع أن يؤدي الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية المنقولة بحراً ، والذي أُعلن عنه في أواخر 30 مايو ، إلى إعادة تشكيل تدفقات الطاقة العالمية التي تعطلت بالفعل بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان مسؤولون في "سومو" قد تحدثوا في وقت سابق أن العراق يعتزم إعادة توجيه تدفقات الخام من آسيا إلى أوروبا.

وقال تجار إن: صنفي البصرة المتوسطة والبصرة الثقيلة العراقيتين تشهدان طلبا قويا في أوروبا بعد نزوحها في آسيا بسبب جبال الأورال الروسية التي لها خصائص مماثلة.