سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تدفق 15 بالمئة من النفط العراقي إلى أوروبا وآسيا تحصل على "حصة الأسد"

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-01T07:51:29+0000
تدفق 15 بالمئة من النفط العراقي إلى أوروبا وآسيا تحصل على "حصة الأسد"

شفق نيوز/ كشفت إحدى الشركات العالمية Kpler المعنية برصد تدفقات النفط من المنتجين الى المستهلكين، ان 15 بالمئة من صادرات العراق النفطية نقلت إلى أوروبا في العام 2021.

وقالت الشركة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "دول أوروبا تلقت 15 بالمئة من صادرات العراق من النفط الخام في العام 2021، وبما يعادل 439 ألف برميل في اليوم"، مبينة ان "هذه الصادرات تقلصت قليلا في ايار من العام الحالي إلى 390 الف برميل في اليوم" .

وأظهرت بيانات "كبلر" أن "آسيا حصلت على نصيب الأسد من صادرات الخام العراقي في 2021 أو 76 بالمئة من الإجمالي او ما يعادل أكثر مليوني و200 الف برميل".

وقال مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو" علاء الياسري خلال استضافته من قبل لجنة النفط والغاز البرلمانية أمس الثلاثاء إن "شركة تسويق النفط الحكومية العراقية تواصلت مع تجار فرنسيين بشأن إمكانية إمداد أوروبا بالخام، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ حظر على الواردات البحرية الروسية".

واضاف ان "العراق ملتزم بقرارات أوبك"، مؤكدا اهتمام شركته بالشركات الحكومية الهندية النفطية والصينية لأنها تتعامل بعقد طويل الأمد ولا يمكن للشركة ان تخسر عملائها"، مشيرا الى أن "الجهات المستهدفة للنفط الخام العراقي هي مصافي النفط، لمعالجة خامه، الأمر الذي سيتيح لثاني أكبر منتج في أوبك فرصة للاستفادة من بحث أوروبا عن إمدادات بديلة من روسيا".

ومن المتوقع أن يؤدي الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية المنقولة بحراً ، والذي أُعلن عنه في أواخر 30 مايو ، إلى إعادة تشكيل تدفقات الطاقة العالمية التي تعطلت بالفعل بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان مسؤولون في "سومو" قد تحدثوا في وقت سابق أن العراق يعتزم إعادة توجيه تدفقات الخام من آسيا إلى أوروبا.

وقال تجار إن: صنفي البصرة المتوسطة والبصرة الثقيلة العراقيتين تشهدان طلبا قويا في أوروبا بعد نزوحها في آسيا بسبب جبال الأورال الروسية التي لها خصائص مماثلة.

related

العراق يُصدِّرُ أكثر من 10 ملايين برميل من النفط إلى أمريكا خلال شهر

Date: 2022-02-06 07:04:15
العراق يُصدِّرُ أكثر من 10 ملايين برميل من النفط إلى أمريكا خلال شهر

ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا إلى 187 ألف برميل يومياً

Date: 2021-11-06 05:43:48
ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا إلى 187 ألف برميل يومياً

تراجع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

Date: 2021-09-12 05:55:10
تراجع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

ارتفاع واردات الهند النفطية والعراق يتقدم المصدرين

Date: 2022-05-17 09:35:47
ارتفاع واردات الهند النفطية والعراق يتقدم المصدرين

بمعدل 245 الف برميل يومياً .. ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا

Date: 2021-11-28 06:19:02
بمعدل 245 الف برميل يومياً .. ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا

أكثر من 5 ملايين برميل صادرات العراق لأمريكا من النفط خلال شهر

Date: 2022-05-01 05:45:51
أكثر من 5 ملايين برميل صادرات العراق لأمريكا من النفط خلال شهر

للشهر الثالث .. العراق ضمن أكبر مصدري النفط إلى الصين

Date: 2021-10-21 07:58:06
للشهر الثالث .. العراق ضمن أكبر مصدري النفط إلى الصين

العراق رابع أكبر مصدر للنفط إلى كوريا الجنوبية خلال شهر

Date: 2022-03-31 08:34:06
العراق رابع أكبر مصدر للنفط إلى كوريا الجنوبية خلال شهر