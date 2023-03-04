تدفق الاستثمار الاجنبي في العراق يتراجع 25 مليار دولار خلال خمس سنوات

شفق نيوز/ تراجعت تدفقات الاستثمارات الاجنبية في العراق، بنحو 25 مليار دولار خلال خمس سنوات، في حين بلغت استثمارات ثلاث دول منها دولتين مجاورتين للعراق بحدود 200 مليار دولار.

وقال رئيس مؤسسة عراق المستقبل المعنية بالشأن الاقتصادي منار العبيدي في تقرير اعده لهذا الشأن، وورد إلى وكالة شفق نيوز، انه "خلال السنوات الخمس الماضية بلغ تدفق الاستثمارات الاجنبية العراقية -25 مليار دولار أمريكي وهو ما يعني ان حجم الاموال الاجنبية الداخلة كانت اقل بكثير من تلك التي خرجت نتيجة ضعف بيئة الاستثمار وعدم القدرة على جذب استثمارات أجنبية في مختلف القطاعات ".

واضاف ان حجم الاستثمارات الأجنبية الداخلة الى ثلاث دول شملت (تركيا، الامارات، السعودية) كانت بحدود 200 مليار دولار"، مبينا أن "حجم الاستثمارات الأجنبية الداخلة الى مجموعة دول أفريقية كانت تعتبر من أكثر الدول فقرا بحدود 34 مليار دولار أمريكي تتصدرها إثيوبيا التي استطاعت جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار".

واشار العبيدي الى ان "العائق الأساسي للاستثمار الاجنبي في العراق هو بيئة الأعمال الضعيفة والطاردة للاستثمار وضعف منظومة الاستثمار التي لا تملك تصورا واضحا عن أهداف الاستثمار الاجنبي في العراق"، مؤكدا ان "الاستثمار الأجنبي هو الحل الوحيد المتوفر أمام الدولة العراقية لمواجهة الأزمات والتحديات فهو يمثل مصدر مهم لبناء منظومة اقتصادية داخلية ".

وشدد العبيدي على ضرورة "قيام الاستثمار الحكومي بالعمل على وضع استراتيجيات تعتمد على زيادة الاستثمار الأجنبي والاستثمار في قطاعات أخرى غير النفط لزيادة مساهمتها بالناتج المحلي والتركيز على الاستثمارات التي توفر فرص عمل"، مؤكدا ان "الاستمرار بمنهجية منح الاستثمارات بدون معايرتها مع الأهداف الخاصة بالاستثمار سيؤدي الى فقدان اهمية الاستثمار وتحوله الى قانون يهدف الى تصفير الضرائب والجمارك على المستثمر فقط كما هو الحال الآن".