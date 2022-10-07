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تدشين أول فندق سياحي في قلب محافظة ديالى

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-07T09:21:34+0000
تدشين أول فندق سياحي في قلب محافظة ديالى

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى، يوم الجمعة، تدشين أول فندق سياحي في مدينة بعقوبة بعد خلو المحافظة من الفنادق على مر العقود الماضية.

وقال قائممقام بعقوبة عبدالله احمد الحيالي لوكالة شفق نيوز، ان مستثمراً أهلياً أفتتح فندقاً سياحياً مطلا على نهر ديالى قرب مستشفى البتول التعليمي في مشروع هو الأول من نوعه في ديالى.

وبين أن، الفندق مطل على نهر ديالى ويحتوي على 16 غرفة نوم، مجهزة بكل ما يحتاجه الزبون، و غرف VIP، مع فطور صباحي، مؤكدا ان عودة المياه الى نهر ديالى وارتفاع مناسيبه ستضيف جمالية سياحية متميزة للفندق.

واكد الحيالى، حاجة ديالى لمزيد من الفنادق لاستقبال وفود الزائرين من المحافظات والوفود والشركات الرسمية خلال المحافل والمناسبات المتعددة، مشيرا الى ان الفندق يحظى بترحيب وقبول جماهيري واسع.

وتخلو ديالى من قطاع الفنادق السياحي بسبب إهمال قطاع السياحة والعوامل الأمنية التي وضعت المحافظة تحت طائلة الخطر منذ سقوط النظام السابق وحتى الأعوام الأخيرة.

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