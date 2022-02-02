تدشين إصدارات جديدة من "شيري برو"

أعلنت شركة السراب أوتو، عن إصدارات جديدة لسياراتها وذلك عبر مؤتمر صحفي أقيم في فندق بابل في العاصمة العراقية بغداد.

تتمتع سيارة شيري برو، آخر إصدارات الشركة، بهيكل مميز وجديد، مدعوم بنسبة 70% من الفولاذ باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا. بالإضافة إلى وجود رادار تفاعلي وكاميرات محيطية وأنظمة قيادة ذكية واستخدام محركات TJDA TURBO المتطورة وناقل حركة مع الجيل الرابع من شيري.

شركة السراب أوتو هي الموزع الرسمي والحصري لـشركة شيري في العراق. تتوزع صالاتها في أربيل، بغداد والبصرة، وعينها على التواجد في جميع المحافظات العراقية خلال "الفترة المقبلة" بحسب ماقال مدير الشركة.

وأكد عادل حبيب، مدير شركة السراب أوتو، على أن أحد أهم أهداف المؤتمر هو "تسليط الضوء على نجاحات شيري المتتالية وكيف أنها مصممة لخدمة الأسرة العراقية بجميع شرائحها" على حد قوله. وأشار الى أن الشركة بدأت بعرض خمسة موديلات من سيارات شيري الجديدة، مضيفاً " نثق بمنتجات شيري على تنوعها ولذلك قمنا بتقديم ضمان لمدة عشرة سنوات أو تشغيل لمسافة مليون كيلومتر" الأمر الذي يميزنا عن الشركات الأخرى وأضاف " نقدم لكم سيارات بجودة عالية وأسعار تنافسية". لافتاً إلى مواكبة الشركة للتكنولوجيا الجديدة وفق معايير الجودة في دول الخليج العربي، مذكراً بأن الحكومة العراقية وضعت السنة الماضية معايير للسوق المحلية تتشابه مع المعايير الخليجية GSO لتواكب الأجواء المناخية في العراق.

وبشأن أسعار السيارات المعروضة ذكر حبيب أن هناك أسعاراً للبيع المباشر نقداً، وأسعار للبيع بالتقسيط، موضحاً بأن الشركة تعمل على إبرام تفاهمات مع عدد من المصارف بشأن هذا الأمر.

كما أشار حبيب إلى العروض التي تقدمها شركة السراب لمالكي سيارات شيري تتضمن عروضاً مجانية لصيانة السيارة في مراكز الخدمة التابعة للشركة، إضافة إلى تخفيضات تصل الى 30% على قطع الغيار. مشيراً إلى إمكانية حجز موعد للصيانة عبر حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه تحدث المدير الإقليمي لشركة شيري، المتواجدة في دول الخليج كافة، فرزاد صالحي في عدد من الجوانب المتعلقة بالتقنيات التي تستعملها الشركة في صناعة السيارات ورؤية الشركة للسوق العراقية، إضافة الى أنواع السيارات المتوفرة. وأكد صالحي على تركيز شركة شيري على العراق باعتباره أولوية في الخطة التسويقية المقبلة، بهدف الوصول إلى 10% من سوق السيارات العراقي كبداية. موضحاً أن الشركة التابعة للحكومة الصينية لديها عشرة مصانع في دول مختلفة تشمل عدة قطاعات أخرى بالإضافة لصناعة السيارات، وتصدّر منتوجاتها إلى 80 دولة.

وقدم صالحي عرضاً مصوراً بيّن من خلاله أهمية التطور التقني في شركة شيري، مؤكداً على الشراكة المميزة التي تجمع شيري مع أبرز الشركات المتخصصة في مجال صناعة السيارات.