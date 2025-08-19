تدشين خط تجاري جديد يربط مصر والسعودية والعراق

شفق نيوز - القاهرة

دشنت مصر خطاً تجارياً جديداً يربطها مع السعودية والعراق ما يعكس حجم التحولات في البنية التحتية والتخطيط الاستراتيجي للنقل الإقليمي، وفقا لما ذكرته جريدة "المصري اليوم".

وذكرت الجريدة في تقرير نشرته بعددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن "ميناء سفاجا البحري على ساحل البحر الأحمر قد شهد خلال الأيام الماضية مرور أول شحنة تجريبية ضمن المشروع الطموح لإنشاء ممر تجاري إقليمي جديد يربط مصر والسعودية والعراق، في إطار منظومة حديثة للنقل متعدد الوسائط تجمع بين الشحن البحري والنقل البري، تعيد رسم خريطة التجارة بين المشرق العربي وشمال إفريقيا".

وأضافت أن "هذا الممر الجديد لا يُعد فقط إنجازًا لوجستيًا، بل نقلة نوعية في آليات الربط الاقتصادي بين الدول الثلاث، فبدلًا من الاعتماد على المسارات التقليدية المعقدة والمكلفة زمنيًا وجغرافيًا، يقدم الممر الجديد نموذجًا متكاملًا يبدأ من القاهرة عبر شبكة الطرق القومية، مرورًا بميناء سفاجا، ثم عبر البحر الأحمر إلى ميناء نيوم السعودي، ليستكمل الشحن بريًا حتى أربيل في إقليم كوردستان العراق".

ونقل التقرير عن مصادر ملاحية بميناء سفاجا قولها، إن "هذه التجربة أظهرت خفضًا في زمن النقل بنسبة تجاوزت 50% مقارنة بالطرق التقليدية، وهو ما يمنح الممر الجديد ميزة تنافسية قوية في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها بعض الممرات الدولية التقليدية".