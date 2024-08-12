تدشين تقنية جديدة لحجز الطيران

شفق نيوز/ أعلنت شركة "فلاي دبي" للطيران، يوم الاثنين، عن توفير خدمة الحجز الإلكتروني للمسافرين وتحديد وجهاتهم والتواريخ والمواعيد التي تناسب خططهم.

وذكرت الشركة في بيان أنه عبر التقنيات المبتكرة والمتطورة، بالإضافة إلى الواجهة البسيطة، حيث توفر القدرة على استكشاف العالم بنقرة واحدة، لتحلق بك بأمان وسهولة نحو وجهتك المُفضلة بلا عناء.

وتقدم "فلاي دبي" شبكة واسعة من الوجهات تشمل أكثر من 85 وجهة دولية، بأسطول مؤلف من طائرات من طراز بوينغ 737، 800، وهذا يتيح للمسافرين الاختيار من بين تشكيلة واسعة من الوجهات لتلبية احتياجاتهم الشخصية والمهنية.

وتقدم شركة "فلاي دبي" عدة خيارات للركاب للاختيار من بينها وفقاً لرغباتهم وميزانياتهم وحجوزات الطيران.