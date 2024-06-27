تدشن أول شحنتين.. ميسان تبدأ بإنتاج الغاز السائل

شفق نيوز/ أعلنت شركة نفط ميسان، يوم الخميس، عن إنتاج أول شحنة من الغاز السائل لتسويقها إلى الجهات المستفيدة، مؤكدة أن الأيام المقبلة ستشهد زيادة في الإنتاج.

وذكرت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها انتهت من شحن وتحميل أول حوضيتين لمنتوج الغاز السائل من منصات التحميل في مشروع استثمار ومعالجة الغاز المصاحب GPP، يوم أمس الأربعاء واليوم الخميس.

وبينت أن التحميل تم عبر المنصات في مشروع استثمار ومعالجة الغاز المصاحب في حقل الحلفاية النفطي، مؤكدة أنه "في قادم الأيام سيتم إرسال الحوضيات المطلوبة وبصورة متتالية للوصول إلى الكميات المقررة".

وأشارت إلى أن "هذا الإنجاز يعد الأول من نوعه في إنتاج هذا النوع من الغاز (غاز الطبخ) في محافظة ميسان، علماً أن المشروع سينتج حوالي 850 – 1200 طن يومياً، 200 طن منها تذهب إلى فرع شركة تعبئة وخدمات الغاز في ميسان، والمتبقي يوزع على المحاور التابعة لشركة التعبئة في واسط وبغداد وديالى".

من الجدير بالذكر أن المشروع تم تنفيذه من قبل شركة "CPECC" الصينية وبطاقة 300 مليون قدم مكعب قياسي، وبإشراف ومتابعة قسم الغاز في هيئة الإنتاج والتصريف، ويعد المشروع أحد أهم المشاريع التي تمتلك أهمية كبيرة من الجوانب الاقتصادية والتنموية.