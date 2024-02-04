تدخل لأول مرة موانئ العراق .. رسو سفينة عملاقة حديثة الصنع في "ام قصر" بالبصرة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق، يوم الأحد، رسو أحدث سفينة وتعد الأكبر من حيث طاقتها الاستيعابية دخلت لأول مرة لها ميناء ام قصر الشمالي ، مؤكدة على قدرة موانئها في استقبال ورسو السفن العملاقة عند ارصفتها .

وقال مدير عام شركة موانئ العراق فرحان الفرطوسي في بيان إن ميناء ام قصر الشمالي استقبل سفينة ( msc berangere ) تحمل نحو 2659 حاوية، ورست على رصيفي 14 و 15، وهي احدث سفينة صنعت في العام 2023 ،ولاول مرة تدخل موانئ العراق .

واضاف ان السفينة التي رست فجر اليوم الاحد عند ارصفة ميناء ام قصر الشمالي تعد أكبر سفينة من حيث طاقتها الاستيعابية دخلت موانئ العراق حيث تصل حمولتها 15413 حاوية TEU ويبلغ طولها نحو 366 مترا وعرضها 51 مترا وبغاطس يصل إلى 17 مترا، موضحا ان طاقتها الاستيعابية من حيث الوزن تصل نحو 149944 طنا من الحمولة.

يذكر ان السفينة رست عند موانئ عربية وعالمية انطلقت بحمولتها من الصين قادمة من ميناء الدمام لترسو في نهاية رحلتها عند ميناء ام قصر الشمالي .