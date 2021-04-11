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تداول 1.1 مليار سهم في سوق العراق للأوراق المالية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-11T13:37:52+0000
تداول 1.1 مليار سهم في سوق العراق للأوراق المالية

شفق نيوز / أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الأحد، تداول أكثر من 1.1 مليار سهم بقيمة مليار و162 مليون دينار عراقي.

وجاء في بيان لسوق الأسهم ورد لوكالة شفق نيوز، أن " 103 شركات كانت مدرجة للتداول في أسهم اليوم، وبلغ عدد الشركات المتداولة 38 شركة".

وأضاف البيان، أن "مؤشر الأسعار ISX60 أغلق في جلسة اليوم على (601.88) نقطة منخفضاً بنسبة (0.76%) عن إغلاقه في الجلسة السابقة البالغ (606.46) نقطة".

ولفت إلى أن "عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة الأوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي بلغ (19) شركة، في حين بلغ عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق (42) مليون سهم، بقيمة بلغت (166) مليون دينار من خلال تنفيذ (36) صفقة على أسهم (3) شركات".

وختم بيان سوق العراق للأوراق المالية بيانه، بـ"بلوغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق (31) مليون سهم بقيمة بلغت (58) مليون دينار من خلال تنفيذ (43) صفقة على أسهم (5) شركات".

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