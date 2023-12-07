تداول الأسهم في سوق العراق يتجاوز 21 مليار دينار خلال أسبوع واحد

شفق نيوز/ أظهرت مؤشرات التداولات الأسبوعية لسوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداول أسهم بقيمة مالية تجاوزت 21 مليار دينار بتنظيم خمس جلسات تداولية خلال الأسبوع الجاري الذي شارف على الانتهاء.

ووفقا لمؤشرات السوق فقد، بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (22) مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من (21) مليار دينار.

هذا وقد أغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (892.16) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (811.36) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (9.96%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

وبحسب المؤشرات، فإنه خلال الأسبوع نفذت السوق (4084) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.