تداولات الصباح: الدولار يرتفع في بغداد ويتراجع بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار سجلت ارتفاعاً طفيفاً في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتبلغ 153.300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت أمس الأحد 153.250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأضاف مراسلنا، أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، إذ بلغ سعر البيع 153.750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 152.750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، حيث بلغ سعر البيع 152.850 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152.700 دينار مقابل 100 دولار.