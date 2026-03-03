تداولات البورصة العراقية تتجاوز 3 مليارات دينار خلال أسبوع

شفق نيوز- بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل تداولات بقيمة مالية تجاوزت 3 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أن "عدد الشركات التي جرى تداول أسهمها بلغ 70 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 24 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، في حين يستمر توقف 10 شركات لعدم تقديم الإفصاح، من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 4 مليارات و686 مليون سهم، بارتفاع نسبته 34% قياساً بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و280 مليون دينار، بانخفاض بنسبة 42% مقارنة بالأسبوع السابق، من خلال تنفيذ 3568 صفقة"، مشيراً إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق عند 963.44 نقطة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.27% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين خلال الأسبوع الماضي بلغ 108 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 107 ملايين دينار من خلال تنفيذ 52 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 9 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 102 مليون دينار عبر تنفيذ 62 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، وتُدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.