تداولات البورصة العراقية تتجاوز 3 مليارات دينار خلال أسبوع

شفق نيوز- بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الثلاثاء، تداول أسهم بقيمة مالية تجاوزت 3 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 68 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 26 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، ويستمر توقف 10 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ ملياراً و816 مليون سهم، بانخفاض نسبته 34% قياساً بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و115 مليون دينار، منخفضة بنسبة 27% عن الأسبوع السابق، من خلال تنفيذ 4124 صفقة"، مشيراً إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق عند 952.44 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.26% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين خلال الأسبوع الماضي بلغ 22 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 58 مليون دينار من خلال تنفيذ 28 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 50 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 130 مليون دينار من خلال تنفيذ 92 صفقة".

يُذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، وتُدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.