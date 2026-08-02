تداولات البورصة العراقية تتجاوز 17 مليار دينار خلال أسبوع

شفق نيوز- بغداد

سجل سوق العراق للأوراق المالية تداولات بقيمة 17.46 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 30.16 مليار سهم، نُفذت عبر 5,979 صفقة.

وشهد السوق، خلال خمس جلسات تداول، تداول أسهم 69 شركة مساهمة، فيما لم تُتداول أسهم 26 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، واستمر إيقاف تداول أسهم ثماني شركات لعدم تقديمها الإفصاحات المطلوبة.

وأغلق مؤشر ISX15 عند 1,267.67 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.17%، فيما تراجع مؤشر ISX60 إلى 1,041.07 نقطة، بانخفاض نسبته 0.30% مقارنة بالأسبوع السابق.

كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 67.90%، وتراجعت قيمة التداول بنسبة 63.62%، في حين ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 3.41%.

وبلغ عدد الأسهم التي اشتراها المستثمرون غير العراقيين 65.596 مليون سهم، بقيمة 55.461 مليون دينار، عبر 102 صفقة، مقابل بيع 32.742 مليون سهم، بقيمة 282.051 مليون دينار، من خلال 135 صفقة.