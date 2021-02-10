تداعيات رفع سعر صرف الدولار على طاولة تجار بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ أعلن اتحاد الغرف التجارية العراقي، يوم الاربعاء، عن عقد اجتماع مع غرفة تجارة اقليم كوردستان لبحث تداعيات قرار رفع سعر الدولار في البلاد، واصفاً القرار بأنه كان "سريعاً".

وقال رئيس اتحاد الغرف عبد الرزاق الزهيري في حديث لوكالة شفق نيوز، "عقدنا، اليوم، الاجتماع الدوري مع غرفة تجارة اقليم كوردستان، في مقر غرفة السليمانية"، مبيناً أن الاجتماع "بحث اخر التطورات في الجانب التجاري والمعوقات والمشاكل التي تقف في طريق نهوض الواقع الاقتصادي في العراق ككل".

وأوضح "ناقشنا اليوم تداعيات رفع سعر صرف الدولار الذي اثر على التاجر والصناعي العراقي، مبينا أنه "كان قراراً سريعاً ونتمنى ان يكون له نتائج ايجابية لمستقبل الاقتصاد الزراعي والصناعي".

وشدد الزهيري على ضرورة "دعم هذا المجال بالطاقة والضرائب لنستطيع منافسة دول الجوار المسيطرة بالكامل كإيران وتركيا"، لافتاً الى أن "هذا يحتاج الى سن قوانين تسهل عملية الفرص التجارية ودعم المنتوج المحلي كما يحصل في الاقليم".

وعبر الزهيري عن تمنياته أن "يتم حسم موضوع الموازنة والاتفاق"، مؤكدا أن "ما نسبته 80% من الموازنة العامة تحرك النشاط التجاري في الاسواق".