تداعيات حرب إيران.. "يونيليفر" تجمد التوظيف عالمياً لمدة 3 أشهر

شفق نيوز- لندن

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء، بأن شركة "يونيليفر" العملاقة للمنتجات الاستهلاكية جمدت التوظيف عالميا على جميع المستويات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مستندة إلى ​تداعيات الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط.

وقالت "رويترز"، بحسب مذكرة للشركة، إن "يونيليفر أرسلت إلى الموظفين أواخر ‌الأسبوع الماضي ولم ترد تقارير بشأنها من قبل، إن التجميد سيدخل حيز التنفيذ على الفور، وإن القرار اتُخذ في ضوء التحديات الكبيرة الناجمة عن حرب إيران التي اندلعت منذ شهر".

وتسعى الشركات في جميع أنحاء العالم، من شركات الطيران ​إلى متاجر التجزئة، جاهدة لتجاوز تداعيات الحرب الإيرانية، التي عرقلت حركة التجارة العالمية وأدت ​إلى أسوأ انقطاع في إمدادات النفط والغاز في التاريخ.

وبدأت بالفعل تظهر آثار ⁠الارتفاع السريع في تكاليف الطاقة في أسواق أخرى، مما أدى إلى تباطؤ الإنتاج في صناعات مثل ​الكيماويات والبلاستيك.

وكتب فابيان جارسيا، رئيس قسم منتجات العناية الشخصية في يونيليفر، في مذكرة إلى الموظفين "حقائق الاقتصاد ​الكلي والأوضاع الجيوسياسية، ولا سيما في صراع الشرق الأوسط، تشكل تحديات كبيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وأضاف "ومع أخذ ذلك في الاعتبار، وافق الفريق التنفيذي للقيادة في يونيليفر على تجميد التوظيف عالميا على جميع المستويات وسيبدأ سريان هذا القرار ​فورا ولمدة ثلاثة أشهر على الأقل".