تداعيات حرب الشرق الأوسط تضرب الاحتياطي النفطي لليابان

شفق نيوز- طوكيو

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، يوم الأربعاء، أن بلادها ستبدأ باستخدام احتياطاتها النفطية اعتباراً من الاثنين المقبل، في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار الوقود وضمان استقرار الإمدادات.

وقالت تاكايتشي إنها "وجهت وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة باتخاذ إجراءات طارئة للسيطرة على أسعار البنزين، للبدء بسحب جزء من احتياطيات النفط من القطاعين العام والخاص، حتى قبل صدور أي قرار مرتقب من وكالة الطاقة الدولية".

وأضافت أنه "المتوقع أن تبدأ طوكيو ضخ بعض احتياطاتها النفطية في الأسواق اعتباراً من 16 آذار/ مارس الجاري".

وتأتي هذه الخطوة في ظل اضطرابات متزايدة في أسواق الطاقة العالمية، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتعطل الملاحة في مضيق هرمز، ما يثير مخاوف من انقطاع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط.