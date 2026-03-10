تداعيات الحرب.. العراق الأكثر تخفيضاً لإنتاج النفط عالمياً

شفق نيوز- بغداد

أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم الثلاثاء، أن العراق يعد الأكثر تخفيضاً لإنتاج النفط عالمياً نتيجة تداعيات الحرب، وإغلاق مضيق هرمز.

وقال المرسومي، في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن العراق خفّض إنتاجه بنحو 2.9 مليون برميل يومياً، مقارنة بتخفيضات في دول خليجية أخرى، حيث خفّضت السعودية إنتاجها بين 2 إلى 2.5 مليون برميل يومياً، فيما خفّضت الإمارات العربية المتحدة إنتاجها بنحو 800 إلى 900 ألف برميل يومياً، وخفّضت الكويت إنتاجها بنحو 500 ألف برميل يومياً.

وأوضح أن إجمالي التخفيضات لهذه الدول مجتمعة بلغ نحو 6.7 ملايين برميل يومياً، وهو ما يعادل ثلث إنتاجها النفطي ونحو 6% من المعروض العالمي.

ووفق المرسومي، فرغم هذه التخفيضات تراجعت أسعار النفط إلى أقل من 90 دولاراً للبرميل، بعد أن طلبت مجموعة السبع من وكالة الطاقة الدولية إعداد خطط للإفراج عن مخزونات نفطية طارئة لمعالجة أزمة الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وخلص إلى أن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية تمتلك حالياً نحو 1.2 مليار برميل من المخزونات النفطية الطارئة العامة، إضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية التي تحتفظ بها الشركات بموجب التزامات حكومية.