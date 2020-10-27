تخوف برلماني من افلاس العراق

شفق نيوز/ عبرت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، عن مخاوفها من تعرض العراق للإفلاس.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية ستعقد، اليوم، اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي لمناقشة قانون تمويل العجز المالي للسنة 2020، قبل عرض القانون على جدول اعمال البرلمان للقراءة الثانية".

وأضاف أن "تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين مهمة الحكومة وليس له علاقة بقانون الاقتراض الموجود حاليا بمبنى البرلمان"، منوها إلى أن "الحكومة تحتاج إلى 18 تريليون دينار لتأمين الرواتب الاشهر الثلاثة الاخيرة للسنة 2020".

وتابع السعداوي، أن "الايرادات النفطية وغير النفطية الاشهر الثلاثة تقدر بحدود 16 تريليون دينار، وما تحتاجه الحكومة تريليونا دينار فقط لتأمين الرواتب، وبالتالي فان البرلمان لن يوافق على الطلب الحكومي بقانون الاقتراض وهو 41 تريليون دينار، وان الموافقة بمعنى افلاس العراق".



