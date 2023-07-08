تخفيض إنتاج "أوبك+" يعود بالنفع للعراق.. خام البصرة يحقق مكاسب اسبوعية ثانية

شفق نيوز/ حقق خام البصرة على مكاسب اسبوعية ثانية على التوالي بعد أن قلّصت السعودية وروسيا الإمدادات وهبطت مخزونات الخام الأميركية.

واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بلغ 72 سنتا ليصل الى 73.77 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 1.75 دولار بما يعادل 2.43%.

فيما اغلق خام البصرة المتوسط في اخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 72 سنتا ليصل الى 75.17 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 1.75 دولار او ما يعادل 2.33%".

اما خام برنت فقد اغلق في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بمقدار 1.95 دولار ليصل الى 78.47 دولار، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 3.57 دولار او ما يعادل 4.77%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع ايضا بمقدار 2.06 دولارا ليصل الى 73.86 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 4.7 دولار او ما يعادل 6.8% .

وشهدت أسعار ارتفاعا إذ قلّصت السعودية وروسيا الإمدادات مع تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية مما فاق أثر المخاوف من تبعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.