تخفيض التعرفة الجمركية في العراق بمقدار 25% (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أصدرت الهيئة العامة للجمارك في وزارة المالية، يوم الأحد، توجيهاً باعتماد نسبة تخفيض مقدارها 25% على متوسط القيم الاستيرادية المثبتة في نظام "الأسيكودا".

وبحسب وثيقة، وردت لوكالة شفق نيوز، يهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين تعظيم الإيرادات وتسهيل الإجراءات الجمركية.

ورفعت الحكومة العراقية الرسوم الجمركية بنسب تتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح تبدأ من 5% و10% و15%، وصولاً إلى الحد الأعلى البالغ 30%.

تغطي هذه النسب كامل سجل التعريفة الجمركية المؤلف من 99 فصلاً يضم نحو 16.4 ألف بند جمركي، وهي البنود المعتمدة عالمياً في حركة التجارة.

وشهد العراق، على مدار الشهر الماضي، تظاهرات غاضبة في العديد من المحافظات، احتجاجاً على قرار فرض ضرائب ورسوم جديدة، وتطبيق التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة.