تخطى 100 مليون لتر.. المنتجات النفطية تسجل ارتفاعاً كبيراً باستهلاك غاز السيارات خلال 6 أشهر

شفق نيوز/ سجلت شركة توزيع المنتجات النفطية، يوم الإثنين، ارتفاعاً كبيراً في كميات استهلاك الغاز السائل للسيارات LPG من خلال المنافذ التابعة لها ومنافذ شركة تعبئة الغاز خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأشار مدير عام الشركة حسين طالب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الى "بلوغ الكميات المباعة من الغاز السائل خلال النصف الأول من العام الحالي إلى أكثر من (105) ملايين لتر لشركتي توزيع المنتجات النفطية وتعبئة الغاز وهي كمية كبيرة مقارنةً مع الأعوام السابقة".

من جهته أشار مدير هيئة التجهيز حسين الخرسان إلى أن "مجموع المنافذ التي تحوي مزودات الغاز العائدة الى شركتنا وشركة تعبئة الغاز بلغت 95 منفذا اهليا وحكوميا"، مفصلاً المنافذ بأن "51 منفذاً عائداً الى شركة التوزيع و44 منها عائد الى شركة تعبئة الغاز".