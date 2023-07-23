تخطى عتبة الـ152 الفاً.. الدولار يواصل الارتفاع في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 151650 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم امس السبت 151000 دينار مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 150500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 151900 دينار، وسعر الشراء 151850 ديناراً مقابل 100 دولار.