تخطى الـ153 الفاً.. الدولار يواصل في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استمرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا في الساعة 12 ظهرا، سعر صرف بلغ 152500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار صباح هذا اليوم 151650 دينارا مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 151500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 152300 دينار، وسعر الشراء 152200 دينار مقابل 100 دولار.